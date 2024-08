Einsatz in Australien: Mann beim Fischen verschwunden - Krokodil-Angriff befürchtet

Einsatz in Australien

1 Durchschnittlich kommt es in Australien zu zwei tödlichen Krokodilattacken pro Jahr (Symbolbild). Foto: Carola Frentzen/dpa

Mit dem Wohnwagen reist die Familie durch Australien. An einem Fluss macht sie Halt, der Vater angelt, Frau und Kinder sind in der Nähe. Plötzlich verschwindet der Mann. Hat ein Krokodil ihn getötet?









Link kopiert



Sydney - Nach einem mutmaßlichen Krokodilangriff auf einen 40 Jahre alten Mann läuft in Australien eine große Suchaktion. Der Vermisste sei örtlichen Medienberichten zufolge beim Angeln von dem Reptil angegriffen worden. Rettungskräfte seien seit Samstag im Norden des tropischen Bundesstaates Queensland im Einsatz, um nach dem 40-Jährigen zu suchen, teilte die Polizei mit. "Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann am Flussufer geangelt hatte, als er ins Wasser fiel und nicht wieder auftauchte", hieß es in einer Erklärung der Polizei.