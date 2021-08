1 Sie sehen verblüffend echt aus. Softairwaffen bestehen jedoch aus Plastik, ebenso wie die weitestgehend unschädliche Munition. (Symbolfoto) Foto: dpa

Zwei mit Gewehren ausgerüstete junge Männer, die am Samstag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Alpirsbach unterwegs waren, erregten Aufmerksamkeit. Das Polizeiaufgebot war in Windeseile vor Ort. Was noch niemand wusste: Die Waffen waren nicht echt.

Alpirsbach - Es war eine Szene wie aus einem Film, die ein Alpirsbacher am Abend des vergangenen Samstags, 31. August, an der Hauptstraße in der Nähe des Rossmann Marktes in Alpirsbach beobachtete. Er redet von einem, "nicht unspektakulären und längeren Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen". Die Beamten seien unter anderem mit Helmen und Schnellfeuerwaffen ausgerüstet gewesen, so der Beobachter. Die Hauptstraße sei wegen des Einsatzes für wenigstens eine Stunde voll gesperrt gewesen.

