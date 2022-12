, aktualisiert am 06.12.2022 - 19:27 Uhr

In Wohnhaus bricht Feuer aus

Einsatz in Albstadt

Das ganze Gebäude war stark verraucht. Foto: Nölke

Ein Feuer ist aus bislang ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus in der Konradin-Kreutzer-Straße in Ebingen ausgebrochen.















Albstadt-Ebingen - Wie Stadtbrandmeister Michael Adam vor Ort schildert, ist die Feuerwehr von den Hauseigentümern zu einem Zimmerbrand alarmiert worden. Adam selbst war als erster vor Ort und sah im Gebäude Rauch und einen leichten Flammenschein. Mit einem Feuerlöscher machte er sich auf den Weg ins Gebäude, kam jedoch nicht weiter als in den Vorraum, da die anderen Räume stark verraucht waren.

Der Löschzug der Feuerwehrabteilung Ebingen übernahm unter Atemschutz den Rest: Das Feuer, als dessen Ursache zunächst ein Holz-Kachelofen in Verdacht stand, wurde schnell lokalisiert.. Neben den rund 25 Mann der Feuerwehr war auch das DRK vor Ort. Im Gebäude befanden sich jedoch keine Menschen, sodass auch niemand verletzt wurde.

Brandursache noch völlig unklar

Wie sich herausstellte, brannte es nicht im Bereich des Kachelofens, sondern auf rund einem Quadratmeter in einem Nebenraum, in dem das Anfeuer-Material gelagert wurde. Laut Adam sei vor Ort keine Ursache für den Brand erkennbar gewesen, da es in besagtem Raum keine Zündquelle gebe. Die Polizei hat daher die Ermittlungen übernommen.

Zur Höhe des entstandenen Schadens konnten am Abend noch keine Angaben gemacht werden.