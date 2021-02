1 Die 80-jährige Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Einmündung L 360/Freibadstraße in Albstadt ist eine 80-jährige Frau schwer verletzt worden.

Albstadt - Ein 22-Jähriger war gegen 13.20 Uhr mit seinem Fiat Tipo auf der Landesstraße von Tailfingen in Richtung Onstmettingen unterwegs, wollte an der Einmündung nach links in die Freibadstraße einbiegen und ordnete sich dazu an der Mittellinie ein. Ein nachfolgender 82 Jahre alter Fahrer eines Skoda erkannte aus noch ungeklärter Ursache den anfahrenden Fiat zu spät und knallte mit großer Wucht ins Heck des Wagens.

Seine 80-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch der Fahrer des Fiat wurde vorsichtshalber zur Untersuchung in die Klinik gebracht. Der Unfallverursacher blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt.