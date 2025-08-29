Kuriose Einsätze im Landratsamt: So spektakulär ist der Arbeitsalltag des Sulgener Security

Der 43-Jährige Sulgener Vitalis Lehmann soll die Besucher des Landratsamts Tuttlingen im Auge behalten und notfalls eingreifen. Dabei erlebt er manch Kurioses.
„Ich habe hier ständig etwas zu tun“, sagt Sicherheitsmann Vitalis Lehmann. Er muss lachen: „Es gibt auch lustige Begebenheiten.“ Vitalis Lehmann ist in der Region kein Unbekannter – war er doch Starfußballer bei 08 Schramberg, beim FC Hardt und SV Sulgen. Zudem hat er ein Projekt zur Unterstützung armer Menschen in Kirgistan ins Leben gerufen, wo er seine ersten Lebensjahre verbrachte.