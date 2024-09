Einsatz im Kinzig- und Gutachtal: Polizeihubschrauber begleitet Luxussportwagen

1 Ein Polizeihubschrauber war gestern wegen einer Gruppe Sportwagenfahrer im Einsatz. Foto: Rene Ruprecht/dpa/Rene Ruprecht

Hochmotorisierte Sportwagen waren laut einem Polizeisprecher die Ursache dafür, dass ein Polizeihubschrauber am Mittwochmittag langsam entlang des Gutachtals flog. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu keinen Ordnungswidrigkeiten.









Link kopiert



Was zunächst so aussah, als sei die Polizei auf der Suche nach einem Vermissten, entpuppte sich bei der Nachfrage im Polizeipräsidium Offenburg als „Begleitung“ für einige „hochmotorisierte Sportwagenfahrer“, die der Polizei gemeldet wegen angeblich überhöhter Geschwindigkeit gemeldet wurden. Am Mittwochmittag hatte laut einer Polizeimitteilung eine Autofahrerin über Notruf mitgeteilt, dass sie gegen 12.30 Uhr auf der B33 zwischen Biberach und Steinach von mehreren Sportwagen mit sehr hoher Geschwindigkeit überholt worden sei. Zumindest eines dieser Fahrzeuge habe sie im Überholverbot und trotz Gegenverkehr überholt. Die Autofahrerin vermutete ein illegales Autorennen.