Ein Feuer in einer Werkstatthalle im Kehler Hafengebiet beschäftigt am Freitagvormittag die Feuerwehr. Der Brand brach laut Polizei um kurz vor 9 Uhr in der Halle in der Weststraße aus – ein Mensch wurde verletzt.

Die Einsatzkräfte retteten einen Mitarbeiter aus der stark rauchenden Halle, berichtet der Kehler Feuerwehr-Kommandant Viktor Liehr. Der Verletzte sei ins Klinikum gekommen und werde dort derzeit untersucht.

„Die Löscharbeiten gestalteten sich kompliziert“, teilte die Stadt am Vormittag mit. Das Feuer sei in einer Wand der Fabrik in der Weststraße lokalisiert worden, so Liehr. Es hatte sich bereits in die Fassade ausgebreitet.

Die Brandbekämpfung an der Außenfassade war erschwert, da nur ein schmaler Weg zwischen dem Rheinufer und der brennenden Halle für die Löscharbeiten zur Verfügung stand. Die Feuerwehr konnte den Brand am Vormittag unter Kontrolle bringen.

Auch das deutsch-französische Feuerwehrboot „Europa 1“ war beim Brand am Freitagvormittag im Einsatz. Foto: Kornmeier/Einsatz-Report 24

Während der Nachlöscharbeiten mussten Teile der Fassade und des Daches geöffnet werden. Auch das deutsch-französische Feuerwehrboot „Europa 1“ war vor Ort. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang noch keine Informationen vor.

Durch die Einsatzmaßnahmen steht der dort verlaufende Schienenverkehr im Hafengebiet momentan still. Zur Brandentstehung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

