1 Die Bergungsarbeiten laufen. Foto: Thomas Riedel/dpa

Die Polizei wird am Morgen über einen Hauseinsturz in Baden-Württemberg informiert. Etwas später laufen Bergungsarbeiten. Ein Mann ist eingeschlossen.









Link kopiert



Stutensee - Ein Haus ist in Baden-Württemberg am frühen Morgen eingestürzt und ein 73 Jahre alter Mann unter den Trümmerteilen eingeschlossen worden. Es drohen weitere Einstürze am Haus in Stutensee, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Das Technische Hilfswerk (THW) und die Feuerwehr sind demnach im Einsatz, um den Menschen zu befreien.