Einsatz für starke Infrastruktur: Freudenstadts Oberbürgermeister hält an Gäubahn-Resolution fest

1 OB Adrian Sonder steht hinter der Resolution von Stadt und Gemeinderat zur geplanten Gäubahn-Kappung. (Archivfoto) Foto: Lothar Schwark

Die Stadt bemüht sich weiter um eine funktionierende Gäubahn-Verbindung.









Auch mit dem neuen Oberbürgermeister Adrian Sonder hält die Stadt Freudenstadt an ihrer bisherigen Position zur Gäubahn fest. Dies bekräftigt Sonder in der aktuellen öffentlichen Debatte zur Gäubahn-Kappung. „Die Stadt Freudenstadt und der Gemeinderat haben am 14. Mai eine Resolution zur geplanten Gäubahn-Kappung beschlossen und darin den gemeinsamen Standpunkt klar zum Ausdruck gebracht. An dieser Position hat sich nichts geändert“, wird Sonder in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.