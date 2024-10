Mit bewährter Mannschaft wird das Team der Sozialen Drehscheibe Niedereschach (SDN) die kommenden Aufgaben in Angriff nehmen.

Wahlen Bei der Hauptversammlung im Hildegard-Strohm-Stüble wurden die zweite Vorsitzende, Monika Singer, und Kassenchefin Gabriele Kubas wiedergewählt. Mit zum engagierten Team gehören zudem der Vorsitzende, Walter Kubas, Schriftführerin Kathrin Kubas und Otto Sieber als Beisitzer.

Das Einsatzgebiet Im von Monika Singer verlesenen Bericht von Schriftführerin Kathrin Kubas wurde noch einmal eindrucksvoll in Erinnerung gerufen, welche wertvolle Arbeit die SDN im sozialen Bereich leistet. Das fängt an bei den vielen wiederkehrenden Unterstützungsleistungen für das Pflegehaus. Die SDN unterstützt immer wieder sonst nicht mögliche Anschaffungen, die das Leben der Bewohner vereinfachen oder bereichern, angefangen vom digitalen Care-Table bis hin zu Essenzuschüssen, der Organisation von Schlagernachmittagen und vielem mehr.



Doch auch darüber hinaus hilft die SDN auch Menschen in Not, wie zum Beispiel der von einem Großbrand betroffenen Familie in Fischbach oder einem mehrfach behinderten Kind bei der Anschaffung eines behindertengerechten Fahrradanhängers. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Sowohl Bürgermeister Martin Ragg, Seniorenkoordinatorin Christina Dreier vom Team des „Betreuten Wohnen“, als auch der Heimleiter des Pflegehaus am Eschachpark, David Liehner, waren voll des Lobes und überaus dankbar für das enorme soziale Engagement des Teams der SDN. „Was ihr leistet, ist einzigartig“, brachten es Liehner und Dreier auf den Punkt und hoben das einzigartige Engagement der SDN für das Pflegehaus am Eschachpark hervor.

Zusammenarbeit Dankbar und stolz zeigte sich Ragg darüber, dass in Niedereschach im sozialen Bereich zum Wohle der ganzen Bevölkerung die Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), der Sozialgenossenschaft Bürger für Bürger, dem VdK und der SDN von einem hervorragenden Miteinander geprägt ist.

Die Geschichte Nach der Auflösung des viele Jahrzehnte in Niedereschach wirkenden Krankenpflege-Fördervereins wurde nach langer Vorbereitung 2005 die „Soziale Drehscheibe Niedereschach gegründet. Ziel des Vereins ist es, die sozial-caritative Betreuung – in engem Verbund mit der politischen Gemeinde und beiden Kirchen vor Ort – weiterzuführen. Das Engagement und die Solidarität der Sozialen Drehscheibe gelten allen Menschen aus der Gesamtgemeinde, die Hilfe und Unterstützung benötigen. Ob jung oder alt, unabhängig von der Konfession und Herkunft: Jeder ist dem Team der SDN wertvoll und wichtig. Der Leitgedanke des Vereins lautet „Miteinander und Füreinander“ und zeugt vom Bestreben, Niedereschach für alle Mitbürger lebenswert zu erhalten.