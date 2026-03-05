Einsatz für Landschaft im Gäu: Plötzlich zum Naturschützer berufen

1 Foto: Zum Thema aktiver Naturschutz hat unser Leser Claus Schöck aus Ostelsheim die folgende Meinung.







Ich möchte mich äußern zu den vielen neuen „Naturfreunden“, welche in den letzten Monaten sich öffentlich zu ihrer neuen Leidenschaft bekennen. Nein, ich meine nicht das gute Dutzend Leute pro Gemeinde, welche Jahr für Jahr, alleine mit einer Mülltüte und Greifzange den Wohlstandsmüll beseitigen. Auch nicht jene, die Landschaftspflege, Teiche und Bäche instand halten, damit die schrumpfenden Populationen noch kleine Lebensräume vorfinden. Ausgenommen sind auch jene, die Nistkästen aufhängen und reinigen, Frösche, Molche und Kröten über die Straße tragen. Sicher fällt dem einen oder anderen noch Tätigkeiten ein, die sie oder er so viele Jahre schon alleine macht.