Einsatz für Hausacher Feuerwehr: Brand bricht auf Balkon aus

Die Feuerwehr Hausach rückte zu einem Brand aus. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Zu einem Brand auf einem Balkon kam es am Montagabend in der Hansjakobstraße.







Zu einem Brand auf einem Balkon kam es am Montagabend in der Hansjakobstraße. Gegen 19.50 Uhr soll das Feuer durch einen aufmerksamen Passanten festgestellt worden sein, welcher daraufhin die Bewohner des Hauses informierte, teilt die Polizei mit. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde das Feuer durch den Zeugen gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.