2 Beim piepsenden Rauchwarnmelder in der Villinger Gerberstraße, der die Einsatzkräfte am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr auf den Plan rief, musste die Feuerwehr nicht eingreifen. Beim Gasalarm wenige Stunden später hingegen schon. Foto: Eich

Zu gleich zwei Einsätzen musste die Feuerwehr zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ausrücken. Darunter war auch erneut ein Gasalarm, bei dem es zwei Verletzte zu beklagen gab. Auslöser hierfür war wohl eine Shisha.















Link kopiert

VS-Villingen - Nur wenige Tage nach einem Zwischenfall in einem Mehrfamilienhaus in der Alemannenstraße mit sechs Verletzten ist es in Villingen erneut zu einem Gasalarm gekommen. Dieses Mal war ein Wohnhaus in der Goldenbühlstraße betroffen.

CO-Melder des DRK löst aus

Wie DRK-Sprecher Dirk Sautter erklärte, war von den Bewohnern aufgrund eines "medizinisches Krankheitsbilds" zunächst ein Rettungswagen gerufen worden. Die mit Kohlenstoffmonoxid-Meldern ausgestatteten Einsatzkräfte wurden beim Eintreffen schließlich überrascht – denn der Melder löste beim Betretern der Einsatzstelle Alarm aus.

Daraufhin waren gegen 5 Uhr neben der Feuerwehr auch ein weiterer Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes nachalarmiert. Zudem eilte die Polizei an das Wohnhaus, welches evakuiert wurde.

Zwei Patienten und neun Betroffene

Sautter: "Zunächst gab es zwei Patienten und neun betroffene Bewohner." Während das DRK die Verletzten betreute, betrat die Feuerwehr unter Atemschutz das Gebäude, um Messungen durchzuführen. "In einer Wohnung, und dort in allen Räumen, konnten wir tatsächlich erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Werte feststellen", erklärt Feuerwehreinsatzleiter Andreas Leute. Weitere Wohnungen seien nicht betroffen gewesen.

Während der Rettungsdienst die beiden Verletzten ins Klinikum brachte, belüftete die Feuerwehr die Wohnung. Die weiteren neun Betroffenen konnten nach den Messungen wieder in ihre Wohnungen zurück. Wie die Polizei erklärte, sollen die erhöhten Werte des giftigen Gases durch eine Shisha ausgelöst worden sein.

Auch ein Einsatz in der Villinger Innenstadt

Zuvor war die Feuerwehr gegen 23.15 Uhr zu einem Rauchwarnmelder in der Gerberstraße gerufen worden. Dort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Eine Bewohnerin hatte nach Angaben der Feuerwehr beim Nudelkochen den Alarm ausgelöst. Zu einem Brand kam es nicht, verletzt wurde niemand.