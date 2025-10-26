Einsatz für die Rottweiler: Schwarzer Rauch und verzweifelte Hilferufe – Feuerwehr probt Ernstfall

So manche Herausforderung mussten die Einsatzkräfte der Gesamtfeuerwehr Rottweil im and am komplexen Gebäude der BDT auf der Saline meistern.
Dicker schwarzer Rauch quillt hinter dem Rolltor der Garage hervor, und auch aus einem Fenster der Büroräume im ersten Stock der Firma BDT raucht es, da Brandschutztüren offenbar nicht geschlossen waren und der Rauch ins Bürogebäude zog. Die Menschen konnten nicht mehr über das Treppenhaus flüchten. Sie standen an den Fenstern und auf dem Dach und riefen um Hilfe – eingeschlossen in dem vermeintlich brennenden Gebäude.