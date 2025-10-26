Einsatz für die Rottweiler: Schwarzer Rauch und verzweifelte Hilferufe – Feuerwehr probt Ernstfall

So manche Herausforderung mussten die Einsatzkräfte der Gesamtfeuerwehr Rottweil im and am komplexen Gebäude der BDT auf der Saline meistern.

Dicker schwarzer Rauch quillt hinter dem Rolltor der Garage hervor, und auch aus einem Fenster der Büroräume im ersten Stock der Firma BDT raucht es, da Brandschutztüren offenbar nicht geschlossen waren und der Rauch ins Bürogebäude zog. Die Menschen konnten nicht mehr über das Treppenhaus flüchten. Sie standen an den Fenstern und auf dem Dach und riefen um Hilfe – eingeschlossen in dem vermeintlich brennenden Gebäude.

Was zunächst nach einem dramatischen Einsatzszenario aussah, war die Jahresübung der Feuerwehr Rottweil mit allen Einsatzabteilungen, die am Samstagmittag nicht als Schau-, sondern als Einsatzübung stattfand. Das realitätsnahe Übungsszenario hatten Joachim Wollstädt, Rainer Knoblauch und Markus Württemberger, die drei Stellvertreter von Stadtbrandmeister Frank Müller, ausgetüftelt.

Die BDT Automation GmbH, bei der sich alles um Datenspeicher und Medienhandhabung dreht, hatte die Gebäude für die Übung zur Verfügung gestellt.

Vom Brandmeldealarm zum Vollalarm

Um 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte über die Leitstelle alarmiert. Stichwort war „Brandmeldealarm“. Bereits drei Minuten später war das erste Fahrzeug, die Einsatzkräfte aus der Altstadt, am Einsatzort und erkundeten die Lage, bis als nächstes auch Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Frank Müller eintraf.

Schnell stellte er fest, dass es sich nicht um einen „bloßen“ Melderalarm, sondern um einen Brand handelte, er erhöhte das Stichwort auf B4, Gebäudebrand, und wenig später auf B5, Gebäudebrand, bei dem potenziell eine große Anzahl an Personen in Gefahr ist, was schließlich zum Vollalarm, also zur Alarmierung aller Einsatzkräfte der Feuerwehr Rottweil führte.

„Bei einem realen Brand wären weitere Einsatzkräfte aus dem Landkreis und die Drehleiter aus Spaichingen hinzualarmiert worden“, erläuterte Frank Müller. Doch da es sich um eine Übung handelte, wurde darauf verzichtet. Die Bereitschaft des DRK war mit acht Personen und drei Fahrzeugen vor Ort, um die Verletzten zu versorgen.

Menschenrettung hat erste Priorität

Mit Drehleiter und Hubarbeitsbühne machten sich die Einsatzkräfte von außen an die Menschenrettung, während Schläuche für den Innenangriff im Gebäude verlegt wurden.

Um genügend Löschwasser zu haben, wurde auch eine Schlauchverbindung bis zum Neckar verlegt, was eine große Menge an Schlauchmaterial forderte. Dieses wurde im Abrollcontainer Logistik angeliefert wurde.

Unsere Empfehlung für Sie Einsatz in Rottweil Schreck am Morgen – darum rückte die Feuerwehr an Feuerwehr und Polizei rücken am Freitagvormittag in der Innenstadt an: Direkt am Hauptstraßenkreuz ist Alarm.

Eine stattliche Anzahl Zuschauer, darunter auch Oberbürgermeister Christian Ruf, hatte sich zwischenzeitlich eingefunden und verfolgte das Szenario gespannt.

Steckleiter zusätzlich im Einsatz

Die Menschenrettung erwies sich als gar nicht so einfach. An manchen Stellen kam die Drehleiter an ihre Grenzen, so dass die Personen schließlich über Steckleitern aus dem Gebäude gerettet werden mussten, was allerdings zusätzliche Zeit in Anspruch nahm.

Auch die Hubarbeitsbühne kam bei der Rettung vom Dach nahezu an ihre Grenze. „Ansonsten hätten die betroffenen Personen durch das Gebäude gerettet werden müssen“, erklärt Joachim Wollstädt die Alternative.

Joachim Wollstädt, Rainer Knoblauch und Markus Württemberger zeigten sich indes sehr zufrieden, wie die Übung „abgearbeitet“ wurde.

Erstmals war auch ein Taktischer Leiter, diesmal Tobias Weiß von der Abteilung Hausen, mit im Einsatz, der Frank Müller zur Seite stand. Während Müller die Gesamtleitung der Übung hatte und mit Leitstelle und Co. korrespondierte, koordinierte Weiß mit den Zug- und Gruppenführern das taktische Vorgehen. „Das hat sehr gut funktioniert“, so das Resümee des Stadtbrandmeisters.

Oberbürgermeister ist zufrieden

Nach gut 40 Minuten hieß es „Feuer aus“, dennoch war der Einsatz noch nicht zu Ende. Die Kräfte stellten sicher, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befinden, bevor es dann ans Aufräumen ging.

Alles lief bestens, so dass Stadtbrandmeister Frank Müller nichts zu beanstanden hatte. Und auch Oberbürgermeister Christian Ruf, der den „Einsatz“ mit großer Aufmerksamkeit mitverfolgte war letztlich voll des Lobes. „Es ist beeindruckend, was die Feuerwehrkameraden zu leisten im Stande sind. Das sorgt bei der Vielzahl der Einsätze, die die Feuerwehr zu leisten hat, für ein sehr gutes Gefühl“, lobte er.

Im Einsatz war die Feuerwehr Rottweil mit insgesamt 19 Fahrzeugen und nahezu 100 Einsatzkräften.