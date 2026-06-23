Einsatz für die Narretei: Vorfreude auf den großen Tag in Bräunlingen

Spendenlauf mit vielen Aktionen für das große Narrentreffen 2027. Vor allem die kleinsten Teilnehmer überzeugen.
Fast zu einem kleinen Dorffest mit vielen Aktionen und mit dem Ziel, das große Narrentreffen der Narrenzunft „Eintracht“ in 2027 zu unterstützen, wurde der Spendenlauf „Freunde laufen für Narren“ in der Blaumeerstraße. Die Bänke und Tische im Festbereich waren schnell voll, und auch nach den Läufen mit und ohne Schubkarren wurde bei Speis und Trank noch lange bei angenehmen Temperaturen zusammengesessen. Der Modus der Aktion war folgendermaßen: Jeder, der mitmachte, musste einen Sponsor benennen, der pro Runde einen bestimmten Betrag in die Spendenkasse einzahlte.