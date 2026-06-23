Einsatz für die Narretei: Vorfreude auf den großen Tag in Bräunlingen

Fast zu einem kleinen Dorffest mit vielen Aktionen und mit dem Ziel, das große Narrentreffen der Narrenzunft „Eintracht“ in 2027 zu unterstützen, wurde der Spendenlauf „Freunde laufen für Narren“ in der Blaumeerstraße. Die Bänke und Tische im Festbereich waren schnell voll, und auch nach den Läufen mit und ohne Schubkarren wurde bei Speis und Trank noch lange bei angenehmen Temperaturen zusammengesessen. Der Modus der Aktion war folgendermaßen: Jeder, der mitmachte, musste einen Sponsor benennen, der pro Runde einen bestimmten Betrag in die Spendenkasse einzahlte.

Die Laufsieger des Spendenlaufes: Anna Schmid (vorn, von links), Lukas Heine und Viktor Kalb sowie die Mitorganisatoren Lea Molitor (hinten, von links) und Georg Kohlschmitt. Foto: Dagobert Maier Dieser Betrag musste schon vor dem Lauf angegeben werden. So begann der Wettbewerb eigentlich schon vor dem Lauf. Die Laufstrecke vom Narrenmuseum bis zum Brunnen in der Blaumeerstraße wurde bei den Kindern und Jugendlichen bis zu 17 Mal durchlaufen, was gute Gelder in die Spendenkasse brachte. Einen Startschuss der Läufe durch die Narrenzunft-Stadtwehr gab es nicht, doch als Ersatz diente ein Hanselgeschell, was gut zu hören war. Fast schon spektakulär war das Schubkarrenrennen der fünf Teams. Herausragend die Siegermannschaft der Trommler, die mit flammendem Antrieb durch den Parcours rasten und auch gelegentlich das Gleichgewicht verloren. Am Laufwendebrunnen in der Blaumeerstraße standen viele Kinder, denen es sichtlich viel Spaß machte, die vorbeilaufenden Teams mit Wasser zur Abkühlung zu bespritzen.

Ein Spitzenergebnis

Ein Spitzenergebnis brachte auch der Losverkauf, denn alle 1500 Lose gingen über die Theke, wobei viele gute Preise, darunter Rundflüge und Tagesausflüge, bereitstanden.

Voller Körpereinsatz für die Narretei! Der Start zum Schülerlauf. Foto: Dagobert Maier

Diese wurden von der Bräunlinger Geschäftswelt sowie einigen Einzelnen gespendet. Freude beim Organisationsteam über den guten Verlauf des Spendenlaufes, trotz der hohen Temperaturen, vor allem am Nachmittag. „Ich bin sehr zufrieden, obwohl es bei den Läufen etwas mehr Kinder hätten sein können“, so Petra Hummel. Hohe Temperaturen seien allerdings schlecht für die Beteiligung, meinte sie zur Bilanz des Spendenlaufes. „Wir sind allen Sponsoren sehr dankbar, denn die Tombola mit vielen schönen Preisen mit 1500 Losen war ausverkauft“, so Georg Kohlschmitt zum Losergebnis. „Ich finde es toll, dass die Narrenzunft so kreativ für das große Narrentreffen im neuen Jahr unterwegs ist. Dieses Festwochenende ist ohne Zweifel eine Bereicherung für die Stadt. Wir freuen uns alle darauf“, meinte Bürgermeister Micha Bächle.

Viel Geschick ist beim Schubkarrenrennen gefragt, um ein Umkippen zu vermeiden. Foto: Dagobert Maier

Es sei schön, wenn durch eine solche Veranstaltung wie den Spendenlauf schon ein bisschen Vorfreude entstehe und heute ein toller Tag angeboten werde. „Ich bin acht Jahre alt und gehe in die zweite Grundschulklasse“, sagte Sieger Viktor Kalb, dem das Laufen der Runden viel Spaß gemacht hat. „Eigentlich mache ich sonst keine Läufe, außer beim Schülerlauf der Schule. Ich habe meine Runden voll durchgezogen und versucht, so weit wie möglich zu kommen. Ich war danach total k.o. Die Hitze hat mir nichts ausgemacht, doch ich habe kämpfen müssen, da ich ab der dritten Runde leichtes Seitenstechen hatte. Ich werde wieder einmal einen Lauf mitmachen, aber nicht zu oft.“ Zurzeit spielt er Fußball beim FC Bräunlingen, so der Spendenlaufsieger der Altersgruppe sieben bis zehn Jahre, der 13 Runden lief.

Ergebnisse

Altersgruppe 2 bis 6 Jahre: 1. Anna Schmid; 2. Nico Bertsche; 3. Lena Kohlschmitt. Altersgruppe 7 bis 10 Jahre: 1. Viktor Kalb; 2. Gregor Kohlschmitt; 3. Valentin Murr. Altersgruppe 11 bis 16 Jahre: 1. Lukas Heine; 2. Louis Heine; 3. Laurin Murr. Erwachsene Schubkarrenrennen: 1. Trommler mit motorisiertem Schubkarren; 2. Pascal Molitor und Julius Draxler-Botos; 3. Christine Seifried und Birgit Beger.