Im Rahmen einer kleinen Feier in der Kreissparkasse Rottweil wurde der Ehrenamtspreis übergeben. Das Ehrenamt sei nicht hoch einzuschätzen, sagte Sportkreispräsident Karl-Heinz Wachter.

Er sprach den Preisträgern den Dank des Sportkreises aus. Dankesworte richtete Wachter auch allgemein an alle ehrenamtlichen Betreuer, Übungsleiter und an in anderen Funktionen tätige Vereinsmitglieder. Ehrenamtliche Arbeit bereichere den Zusammenhalt in der Gesellschaft, sagte Cathrin Stöhr von der Kreissparkasse.

Die Kreissparkasse Finanzgruppe fühle sich der Förderung des Gemeinwohls verpflichtet. In lockerer Manier führte Vizepräsident Joachim Thiele durch den Abend.

Im ersten Block wurden nach vorne gerufen (Verein und Anzahl der Ehrenamtsjahre in Klammern): Brigitte Glück (TG Mühlheim, 36), Heinz Maier (TG Mühlheim, 38), Gunter Roth (SV Weiden, 33) und Norbert Burkhardt (TV Sulz, 25). Die Ehrung nahmen Thiele und Sportkreisvizepräsidentin Ruth Amann vor. Für den Sulzer Burkhardt gab es eine besondere Überraschung. Die von ihm trainierte, erfolgreiche Leichtathletin Rosina Schneider gratulierte ihren Heimtrainer per Videobotschaft. Dabei erzählte sie auch ein paar lustige Anekdoten.

Sportkreisrat Karlhelm Grießer (rechts) und Sportkreisvizepräsidentin Petra Ponto (Zweite von rechts) gratulieren (von links) Veronika Schmid (TV Rottweil), Egon Schneckenburger (SG Deißlingen), Friedlinde Dietz, Andreas Kammerer (beide SV Mariazell) und Maria Himmelsbach (DJK Schramberg) zum Ehrenamtspreis. Foto: Weisser

Die Aushändigung von Pokal und Urkunde übernahmen im zweiten Block die Sportkreisratsmitglieder Karlhelm Grießer und Petra Ponto. Ausgezeichnet wurden: Maria Himmelsbach (DJK Schramberg, 43), Friedlinde Dietz (SV Mariazell, 27), Andreas Kammerer (SV Mariazell, 27), Egon Schneckenburger (SG Deißlingen, 36) und Veronika Schmid (TV Rottweil, 43).

Entschuldigt waren Volker Benz (SV Villingendorf, 23), Norbert Seeburger (SV Villingendorf, 23), Brigitte Seeburger (SG Schramberg, 35), Birgit Schneider (SV Mariazell, 39) und Inge Wolllenleber (TG Weigheim, 20).