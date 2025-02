Einsatz für Demokratie: Demokratiefest zum Mitmachen in Rottweil

Am Wahlwochenende lädt das Bündnis für Demokratie und Vielfalt zu Podiumsdiskussion und Demokratie.fest nach Rottweil ein. Bei vielen bunten Aktionen wird für alle Bürger etwas geboten.

Das Rottweiler Bündnis für Demokratie und Vielfalt lädt am Freitag vor der Wahl zur Podiumsdiskussion der Bundestagskandidaten ins Neckartal und am Samstag zum Demokratie.fest in die Innenstadt ein. Ein vielfältiges Programm mit zahlreichen interaktiven Aktionen beleuchtet die Errungenschaften unserer Demokratie. Gemeinsames Feiern soll dabei nicht zu kurz kommen.

Die Bundestagskandidaten der demokratischen Parteien für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen stellen am Freitagabend, den 21. Februar, bei einer Podiumsdiskussion unterschiedliche Sichtweisen auf die Ausgestaltung demokratischen Lebens in unserer Gesellschaft dar. Im Anschluss beantworten sie Fragen aus dem Publikum. Sarah Köhler moderiert die Podiumsdiskussion und die Fragerunde. Sie ist Referentin für Gesellschaftspolitik und Demokratieförderung bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Badhaus, Neckartal 167. Eine Gebärdendolmetscherin begleitet die Podiumsdiskussion und der Zugang zum Saal ist barrierefrei.

Demokratiefest zum Mitmachen

Unter dem Titel Demokratie.fest bieten verschiedene Gruppen und Initiative am Samstag, 22. Februar an unterschiedlichen Orten der Innenstadt Veranstaltungen zum Mitmachen, Mitdiskutieren und Mitfeiern. In gemeinsamen Aktionen sind Bürger aller Generationen eingeladen, gemeinschaftlich etwas zu tun, sich auszutauschen und miteinander Spaß zu haben.

Persönlich mit Ehrenamtlichen sprechen

Bereits am Samstagvormittag von 10 und 12 Uhr lädt die Stadtbücherei in die Lebendige Bibliothek: Dabei öffnen sich dieses Mal ehrenamtlich bei der Feuerwehr oder als Schöffin arbeitende Bürger wie ein Buch für rund 20 Minuten im persönlichen Gespräch und beantworten Fragen zu ihrem Tun.

Im Oberen Soolbad ist das Soolbad-Café von 14 bis 16.30 Uhr offene Anlaufstelle für Gespräche über Gott, die Welt und Politik. Ab 14 Uhr basteln Interessierte eine bunte Wimpelkette, die vom Soolbad zur Jugendherberge gespannt wird. Ab 15 Uhr wird Offenes Singen und Basteln von Origami-Vögeln angeboten, ab 16 Uhr gemeinsam Suppe gekocht und gegessen.

Kinderschminken, Kochen und Basteln

Auf dem Münsterplatz laden von 14 bis 18 Uhr der Bund Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ), die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) und die evangelische Erwachsenenbildung zur interaktiven Ausstellung „Verkehrsschilder der Gerechtigkeit“ auf den Münsterplatz ein. Ergänzt wird das Programm durch einen „Privilegien-Walk“. Dabei erfahren Teilnehmende spielerisch, wie unterschiedlich Chancen und Möglichkeiten in der Gesellschaft verteilt sind.

In der Wärmestube sind Familien ab 14 Uhr zum Kinderschminken eingeladen – bei Kaffee, Tee, Waffeln und Kuchen. Abends gibt es dort kurze Podcast-Folgen zu Bürgergeld und Sozialen Themen zu hören. Sie laden zu Diskussionen und Meinungsaustausch ein.

Lesungen, Führung, Kabarett und Diskussionen

Die Bürgerinitiative für eine Welt ohne atomare Bedrohung und der Weltladen laden um 15 und 16 Uhr jeweils zu einer halbstündigen Lesung ein: „Wenn die Freiheit stirbt“ - Texte von politischen Gefangenen in Belarus.

Die Omas for Future sind am Samstag auf dem Wochenmarkt mit einem Infostand präsent. Von 17 bis 18 Uhr laden sie zudem ins Café Känzele. Dort lesen sie aus dem Buch „Omas for Future – Handeln“ der Gründerin der Bewegung Cordula Weimann.

„Leben in Deutschland mit Migrationshintergrund“

In der Küchenschelle führt Thomas Lippert Gespräche mit Menschen aus anderen Kulturen. Geplant sind drei Interviews um 14.30 Uhr, 16.30 Uhr und 18.30 Uhr mit Menschen, die etwas zum Thema „Leben in Deutschland mit Migrationshintergrund“ erzählen können. Im Anschluss daran können sich die Gäste bei einem Glas Wein gegen Rassismus oder einem Schluck Sekko sozial einbringen, angerissene Themen diskutieren oder Fragen stellen.

Johanna Knaus und Angelika Braun vom Arbeitskreis Ehemalige Synagoge bieten parallel eine rund eineinhalbstündige Führung „auf den Spuren jüdischen Lebens in Rottweil“. Los geht es um 14.30 Uhr an der ehemaligen Synagoge in der Kameralamtsgasse.

Demokratie to go findet sich in der ganzen Innenstadt. Abreißzettel mit Sprüchen, die zum Nachdenken anregen, können von Vorübergehenden mitgenommen und verteilt werden.

Abschluss in Zimmertheater und Café Känzele

Das Demokratie.fest findet seinen Abschluss im Zimmertheater ab 20 Uhr. Dabei sind auch Beiträge des Autors T.C. Breuer und des musikalischen Kabarettisten Tom Kaminsky zu hören. Wer will, kann hier im Anschluss weiter diskutieren oder zur Entspannung ins Café Känzele wechseln. Dort legt ab 21 Uhr DJ Bernie auf und lädt zum zwanglosen Feiern, bis der Wahltag anbricht.