Einsatz für Demokratie: Demo gegen Rechts in Rottweil – das sind die Bilder

Gegen den Rechtsruck und für die Demokratie – in Rottweil wurde am Freitagabend mit einer Demo ein Zeichen gesetzt.

Die Grünen hatten zur Demo unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer – jetzt“ aufgerufen. 300 Menschen, so die Zählung der Veranstalter, versammelten sich vor dem Alten Rathaus in Rottweil. Auf Plakaten positionierten sich viele Teilnehmer gegen die AfD und für die Demokratie, Toleranz und Menschenrechte. Auch viele SPD-Fahnen waren zu sehen, eine von ihnen schwang Bundestagskandidat Mirko Witkowski.

Brandmauer darf nicht wackeln

In ihren Reden machten Thomas Busch, Sprecher der Grünen Rottweil-Zimmern, Tamara Stoll, Sprecherin der grünen Jugend Baden-Württemberg, und Grünen-Bundestagskandidat Andreas Ragoschke-Schumm deutlich, wie dringlich die Lage ist, um sich jetzt gegen den Rechtsruck zu stellen. Die Brandmauer dürfe nicht wackeln – und die AfD dürfe niemals in Regierungsverantwortung kommen. „Wenn wir jetzt nicht handeln, ist es zu spät“, so Tamara Stoll.

CDU-Abstimmung ein Tabubruch

Besonders viele rednerische Hiebe gab es für die Migrations-Abstimmung der CDU mit Stimmen der AfD. Dies sei ein „Tabubruch“ und ein Angriff auf das Grundgesetz.

In Anschluss zogen die Demonstranten mit einem Marsch rund um die Innenstadt eine symbolische Brandmauer. Die Polizei war vor Ort, die Demo verlief friedlich.