Einsatz für CVJM und Kamel-ion: Sibylle Burkart mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet

Sibylle Burkart wurde für ihre Verdienste mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Liste ihres Engagements ist eindrucksvoll.
Bereits 1989 übernahm Sibylle Burkart ehrenamtliche Aufgaben im CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) Lörrach, der 1876 gegründet wurde und somit 2026 sein 150-jähriges Bestehen feiert. Zunächst engagierte sie sich bei „Ten Sing“, einer Form musisch-kultureller Jugendarbeit. Im Jahr 1999 übernahm sie das Schülercafé Kamel-ion in der Baumgartnerstraße auf dem Campus Rosenfels. Als Motor und unermüdliche Triebfeder leitete sie das Café bis 2024. Ständig akquirierte sie neue Zuschüsse, Spenden und Sponsoren, um den Schülern einen Ort des Verweilens und Entspannens jenseits des Klassenraumes zu bieten. Denn Schule müsse mehr als nur Unterricht in Klassen und Fachräumen sein.