Einsatz für CVJM und Kamel-ion: Sibylle Burkart mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet

Sibylle Burkart wurde für ihre Verdienste mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Liste ihres Engagements ist eindrucksvoll.

Bereits 1989 übernahm Sibylle Burkart ehrenamtliche Aufgaben im CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) Lörrach, der 1876 gegründet wurde und somit 2026 sein 150-jähriges Bestehen feiert. Zunächst engagierte sie sich bei „Ten Sing“, einer Form musisch-kultureller Jugendarbeit. Im Jahr 1999 übernahm sie das Schülercafé Kamel-ion in der Baumgartnerstraße auf dem Campus Rosenfels. Als Motor und unermüdliche Triebfeder leitete sie das Café bis 2024. Ständig akquirierte sie neue Zuschüsse, Spenden und Sponsoren, um den Schülern einen Ort des Verweilens und Entspannens jenseits des Klassenraumes zu bieten. Denn Schule müsse mehr als nur Unterricht in Klassen und Fachräumen sein.

Teamplayerinim Dienst der Gemeinschaft Burkart ist eine Teamplayerin. Stets war ihr das gesamte Team im Kamel-ion wichtig. Heute verrichten immer mehrere Mitglieder des CVJM Dienst im Schülercafé. Seit einiger Zeit ist Sibylle Burkart nicht mehr täglich im Kamel-ion anzutreffen. Gleichwohl sei sie im Hintergrund noch präsent, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Zudem ist sie weiterhin im Vorstand des CVJM.

Oberbürgermeister Jörg Lutz, der die Ehrennadel im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann überreichte, hob in seiner Laudatio die Bedeutung ihres ehrenamtlichen Engagements für die Stadt Lörrach hervor.

Durch derartiges Engagement würde die Lebensqualität in der Stadt erhöht und gefördert. Er dankte Sibylle Burkart für ihren Idealismus und ihren Dienst am Nächsten. Dafür habe sie viele Stunden und viel Kraft aufgebracht.

Bürgermedaille der Bürgerstiftung Lörrach

Es ist nicht die erste Ehrung, die Sibylle Burkart für ihr facettenreiches ehrenamtliches Engagement erhält. Im Jahr 2016 wurde sie mit der Bürgermedaille der Bürgerstiftung Lörrach für die Leitung des Schülercafés auf dem Campus ausgezeichnet.

2024 wurde ihr von der damaligen Dekanin Bärbel Schäfer im Namen der Evangelischen Kirche die goldene Ehrennadel für herausragendes Engagement im Kamel-ion überreicht.

Zugleich wurde sie mit dem „Goldenen Weltbundabzeichen“ des CVJM für ihre 25-jährige Leitungstätigkeit im Schülercafé Kamel-ion ausgezeichnet.