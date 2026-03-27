Einsatz für Bräunlingen: Landfrauen feiern 65-jähriges Bestehen – auf den Tag genau

Die Generalversammlung des Landfrauenvereins verdeutlicht dessen vielfältiges Engagement. Innerhalb der Stadt wird Ersatz für das Depot gesucht.

Der Bräunlinger Landfrauenverein wurde am 23. März 1961 gegründet. Dieses Datum nahmen die Landfrauen zum Anlass, ihre Generalversammlung genau nach 65 Jahren abzuhalten und mit einem Abendessen zu würdigen. Darüber informiert der Verein in einer Mitteilung. Die Vorsitzende Michaela Baur begrüßte 52 Landfrauen, Ursula Gehringer für die Stadt und Franz Riebe vom BLHV.

Michaela Baur las einen Auszug aus dem ersten Schriftführerbericht von 1961, wie alles begann, von Cäcilia Dury vor. Der diesjährige Schriftführerbericht wurde von Cornelia Mattes begleitet mit einer Bilderpräsentation vorgetragen. Das ganze Jahr über war viel los: etwa Wanderungen, Vortrag einer Seifensiederin, Besichtigungen, E-Bike-Tour, Bildungsreise über Stuttgart nach Nürnberg, Neo-Abende, Kinderferienprogramm und die Teilnahme am Marathon.

Die Landfrauen waren auch wieder mit ihren beliebten Dünnen an der Kilbig beteiligt. Diese wird es weiterhin geben, so wie am Straßenmusikantenfest im August und an der Kilbig. Durch die diesjährige Baumaßnahme der Stadt Bräunlingen in der Blaumeerstraße wird vorübergehend an den „alten“ Standort in der Kirchstraße bei Familie Gut ausgewichen. Der Kassenbericht, vorgetragen von Diana Horn, wies trotz einiger Ausgaben eine positive Bilanz mit schwarzen Zahlen aus, heißt es weiter.

Dank für Engagement

Ursula Gehringer überbrachte die Grüße und den Dank der Stadt Bräunlingen für das engagierte Vereinsleben. Franz Riebe übermittelte die Grüße des BLHV und bedankte sich für den Einsatz beim Landesbauerntag, der Anfang März in der Bräunlinger Stadthalle stattfand.

Die Vorsitzende informierte die Landfrauen über die Auflösung des Lagerplatzes (Depot). Sie sind innerhalb der Stadt auf der Suche nach einer geeigneten Unterkunft für ihre Backöfen und die Utensilien.

In der Vorschau berichtete Michaela Baur über die Veranstaltungen und das Grillfest, welches im Juli im Zuge des Jubiläumsjahres für die Mitglieder stattfindet.