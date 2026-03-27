Einsatz für Bräunlingen: Landfrauen feiern 65-jähriges Bestehen – auf den Tag genau

Die Generalversammlung des Landfrauenvereins verdeutlicht dessen vielfältiges Engagement. Innerhalb der Stadt wird Ersatz für das Depot gesucht.
Der Bräunlinger Landfrauenverein wurde am 23. März 1961 gegründet. Dieses Datum nahmen die Landfrauen zum Anlass, ihre Generalversammlung genau nach 65 Jahren abzuhalten und mit einem Abendessen zu würdigen. Darüber informiert der Verein in einer Mitteilung. Die Vorsitzende Michaela Baur begrüßte 52 Landfrauen, Ursula Gehringer für die Stadt und Franz Riebe vom BLHV.