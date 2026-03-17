Einsatz für Amphibien: Freiwillige retten Kröten im Hagenmoos bei St. Georgen

Sie küssen die Frösche nicht, sie schmeißen sie schon gar nicht an die Wand. Aber zehn Krötensammler aus St. Georgen sorgen derzeit dafür, dass Amphibien nicht unter die Räder kommen.

Das Grimmsche Märchen von dem verwunschenen Frosch und der lieblosen Prinzessin kennen sie wohl alle, die da derzeit im Namen des Tierschutzes und zum Wohle der Natur im St. Georgener Gebiet Hagenmoos, gegenüber des Gewerbegebietes, unterwegs sind. Schwarzwaelder-bote.de/inhalt.naturschutz-in-koenigsfeld-wie-900-meter-zaun-viele-amphibienleben-retten.1e156f70-a928-44e6-8da0-d10cd8adf734.html Und manchmal mag es ihnen bei ihrer freiwilligen Arbeit in den Sinn kommen. Denn im Gegensatz zur märchenhaften Prinzessin, erkennen die Freiwilligen den wirklichen Wert einer Kröte.

Eingesammelt werden die vierbeinigen wanderlustigen Wasserplantscher einmal am Tag, immer morgens. Einige der Krötensammler laufen sehr regelmäßig entlang der grünen Plastikzäune, die der Bauhof in Zeiten der Amphibienwanderung immer aufstellt, erzählt uns Axel Heinzmann.

Andere haben nur an den Wochenenden Zeit oder springen eben mal als Vertretung für andere ein. Unter den zehn Freiwilligen sind vor allem Mitglieder des Schwarzwaldvereins, so wie die Naturschutzwarte Kirsten und Axel Heinzmann, die beiden sind seit 2013 dabei.

Der älteste Krötenhelfer ist 85 Jahre alt

Der Älteste der Krötensammler ist aber Horst Hunsalz. Er ist 85 Jahre alt und hat das alles vor langer Zeit begonnen. In seinem Team ist auch Walter Reinhold. Der macht mit, seitdem er vor einigen Jahren in Rente ging. Naturschützer sind die zehn allesamt, Tierschützer werden sie durch ihren Einsatz automatisch. Denn die Tiere würden ohne die Hilfestellung im wahrsten Wortsinne unter die Räder kommen.

Walter Reinhold ist Amphibiensammler, seit er vor ein paar Jahren in Rente ging. Er ist im Team von Gründer Horst Hunsalz dabei. Foto: Erika Rapthel-Kieser

„Was sicher für alle gemeinsam gilt, ist dass wir nicht zuschauen wollen, wie hier nächtens hunderte von Amphibien überfahren werden. Leider passiert das ja ohnehin schon genug, auch bei anderen Tierarten, nur dass die Amphibien eben an einigen günstigen Tagen zahlenmäßig sehr massiv auftreten“, sagt Axel Heinzmann im Gespräch mit unserer Redaktion.

Anderenorts, wie zum Beispiel in Triberg, wo am Bergsee ebenfalls eine größere Krötenpopulation wandert, gäbe es da „ein richtiges Gemetzel“. Da würden zwar Warnschilder und Blinkleuchten aufgestellt, aber es gäbe kaum Helfer und es würden jedes Jahr „viele Tiere platt gefahren“.

Unsere Empfehlung für Sie BUND Kandertal im Einsatz Ein Schacht wird für hunderte Kröten zur Falle Es ist wieder die Zeit der Krötenwanderung. In Kandern wurde dieser Tage eine erschreckende Entdeckung gemacht.

Gründer und Urgestein der Aktion, Horst Hunsalz, ist der, der den Kontakt mit dem Bauhof hält und allen mitteilt, wenn es losgeht. Dann wird die Woche in zwei Hälften eingeteilt. Eine Hälfte macht Hunsalz und sein Team, die andere Hälfte machen Heinzmanns und ihre Mithelfer. Hanspeter Boye und Jürgen Hermann, die Bauhofleiter, bekommen von den Helfern die Zahlen gemeldet und geben diese ans Landratsamt, der unteren Naturschutzbehörde, weiter. St. Georgen sei da eine Ausnahme, erläutert Heinzmann. Überall wo das sonst im Landkreis laufe, melden die Helfer direkt ans Landratsamt.

Was beide Teams von Amphibiensammlern in St. Georgen extrem ärgert, ist der Müll am Straßenrand. Achtlos weggeworfen von Autofahrern.

Ein Ärgernis beim Einsatz

Vor allem Horst Hunsalz, aber auch die anderen Sammler, nehmen den morgens „so ganz ne nebenbei auch noch mit“, sagt Heinzmann.

Das sei zu Beginn der Saison in der Regel der Inhalt mehrerer Säcke, die auf der Strecke verteilt liegen würden. „Leider ist ein Teil der Autofahrer so dreist, dass man bereits auf dem Rückweg wieder frischen Müll findet, den irgendjemand gerade aus dem Autofenster geworfen hat“, so Heinzmann. Von der Bananenschale bis zum Apfelbutzen, über die Bierflasche bis hin zur Mc-Donalds-Verpackung werde so ziemlich alles „im Vorbeifahren“ entsorgt. Gut, dass es zehn wackere St. Georgener gibt, die sich um die Kröten sorgen.

So helfen die Stadt und die Freiwilligen den wandernden Tieren

Tiere

Amphibienwanderung ist immer im Frühjahr, je nach Wetterlage von Februar bis Mai. Als erstes kommen die Grasfrösche, die aber nicht in der großen Menge wie die Erdkröten die Straße passieren, erzählt Axel Heinzmann. Die Amphibien wandern von ihren Sommerquartieren auf der Waldseite östlich der Landstraße zu ihren Laichgewässern im Hagenmoos. Die Tiere waren schon im Hagenmoos, bevor dort ein Industriegebiet gebaut wurde. Seitdem kümmert sich die Stadt mit ihrem Bauhof im Frühjahr immer darum, dass der grüne Amphibienzaun aufgestellt wird. Dann erst legen die freiwilligen Helfer los. Zu den Amphibien gehören Kröten, Frösche und Molche. Im St. Georgener Gebiet kommen nur Erdkröten, Grasfrösche, Berg- und Fadenmolche vor. Andere Amphibienarten sind in der Höhenlage der Bergstadt praktisch nicht heimisch. Bei Frost und Schnee ist wenig bis gar nichts los. Bei Kälte sind die Tiere nicht so beweglich und bleiben lieber in ihren Verstecken, erzählt der Sammel-Senior Horst Hunsalz. Allerdings müssen Helfer trotzdem die Strecke ablaufen und nachschauen, falls sich doch einzelne Tiere in den Eimern eingefunden haben. Sobald es aber „warme“ Nächte ab fünf Grad aufwärts gibt und am Besten noch regnet oder wenigstens der Boden noch schön feucht ist, wandern die Kröten zuhauf. „In einer Nacht, in der das Wetter mitspielt, können da bis zu 200 Tiere zusammen kommen“, so Axel Heinzmann.]