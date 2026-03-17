Einsatz für Amphibien: Freiwillige retten Kröten im Hagenmoos bei St. Georgen

Sie küssen die Frösche nicht, sie schmeißen sie schon gar nicht an die Wand. Aber zehn Krötensammler aus St. Georgen sorgen derzeit dafür, dass Amphibien nicht unter die Räder kommen.
Das Grimmsche Märchen von dem verwunschenen Frosch und der lieblosen Prinzessin kennen sie wohl alle, die da derzeit im Namen des Tierschutzes und zum Wohle der Natur im St. Georgener Gebiet Hagenmoos, gegenüber des Gewerbegebietes, unterwegs sind. Schwarzwaelder-bote.de/inhalt.naturschutz-in-koenigsfeld-wie-900-meter-zaun-viele-amphibienleben-retten.1e156f70-a928-44e6-8da0-d10cd8adf734.html Und manchmal mag es ihnen bei ihrer freiwilligen Arbeit in den Sinn kommen. Denn im Gegensatz zur märchenhaften Prinzessin, erkennen die Freiwilligen den wirklichen Wert einer Kröte.