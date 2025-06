Einsatz der Nationalgarde: Kaliforniens Gouverneur wirft Trump Rechtsbruch vor

1 Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hält das Vorgehen der Trump-Regierung für illegal. (rechtswidrig) Foto: Noah Berger/AP/dpa Die US-Regierung lässt Soldaten gegen Demonstranten in Kalifornien aufmarschieren - trotz vehementen Protests des demokratischen Gouverneurs. Der hält Donald Trumps Vorgehen für illegal.







Los Angeles - Der Gouverneur von Kalifornien hält die Mobilisierung der Nationalgarde gegen Demonstranten in seinem Bundesstaat auf Geheiß des US-Präsidenten Donald Trump für illegal. Das "rechtswidrige" Vorgehen der Regierung ohne seine Einwilligung sei ein "schwerwiegender Verstoß gegen die Souveränität des Bundesstaats", heißt es in einem Protestschreiben, das Gouverneur Gavin Newsom an US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schicken ließ und auf der Plattform X veröffentlichte.