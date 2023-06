Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 296 bei Wildberg sind mehrere Menschen verletzt worden. Außerdem ist Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden.

Gegen 03.20 Uhr fuhr ein 29-Jähriger gemeinsam mit drei weiteren Fahrzeuginsassen auf der Bundesstraße 296 von Deckenpfronn in Richtung Stammheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet der 29-jährige Mercedes-Fahrer aus derzeit nicht näher bekannten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve zu weit nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen mehrere Bäume, sodass sich das Fahrzeug im mehrfach überschlug und letztendlich auf den Rädern in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Der Fahrer sowie zwei weitere Insassen wurden leicht, eine 16-jährige Mitfahrerin schwer verletzt.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz.