Gegen 0.30 Uhr ging in der Nacht auf Sonntag die Alarmierung per eCall bei der Leitstelle ein, informiert ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Als Unfallort wurde die K5510 zwischen Renfrizhausen und Heiligenzimmern angegeben. Vor Ort zeigte sich jedoch, dass sich der Unfall auf einem Feldweg in dem Bereich ereignete.

Mit zwei Mitfahrern auf Feldweg unterwegs

Laut Polizeiangaben war ein 30-Jähriger mit zwei Mitfahrern aus Richtung Heiligenzimmern nach Renfrizhausen unterwegs, als er mit seinem VW Touran in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug setzte daraufhin automatisch einen Notruf per eCall ab.

Führerschein einbehalten

Beim Eintreffen von Polizei und DRK wurde beim Fahrer Alkoholbeeinflussung festgestellt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die drei Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.