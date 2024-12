Musik in Sulz Chorgesang mit Gänsehautmomenten

Das Publikum in der voll besetzten Sulzer Stadthalle hat am Samstag ein außergewöhnliches Konzert gehört. Vocalmania aus Nordstetten ist völlig zu Recht mit Standing Ovations gefeiert worden. Der Erlös geht an die Tafeln im Landkreis Freudenstadt.