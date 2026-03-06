Einsatz bei Bad Bellingen: Bundespolizei schickt Mann in die Schweiz zurück

Die Gemeinsame operative Dienstgruppe kontrollierte im Zug bei Bad Bellingen einen Mann, in dessen Reisepass Seiten fehlten.
Trotz entfernter Seiten in seinem Reisepass hat ein 30-Jähriger versucht, nach Deutschland einzureisen. Doch den Einsatzkräften blieb dies nicht verborgen. Diese unerlaubte Veränderung fiel am Mittwochabend der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) auf, als sie den albanischen Staatsangehörigen – aus der Schweiz kommend – im Fernreisezug auf Höhe Bad Bellingen kontrollierten.