Eine große Vermisstensuche startete am Dienstag im Bereich Brogen. Ein Polizeihubschrauber flog auch über Schramberger Gebiet.

Dabei wurde eine 40-jährige Frau aus Villingen gesucht, die bereits seit mehreren Tagen vermisst wurde. Ihr Auto war zuletzt an einem Parkplatz am Brogen gesehen worden.

Der Hubschrauber kreiste auch über Tennenbronner Gebieten wie Kohlwald, Hub, Höldecke oder Schliefenbühl und in Richtung Sieh Dich Für, aber auch in Richtung Bernecktal und über dem Schlossberg in Schramberg.