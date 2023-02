Einsatz an Schwarzwaldbahn

1 Das Technische Hilfswerk Villingen-Schwenningen ist derzeit nahe St. Georgen im Einsatz, um die Stromversorgung der Technik im Sommerautunnel sicherzustellen. Foto: Moser

Das Technische Hilfswerk (THW) Villingen-Schwenningen ist derzeit bei St. Georgen im Einsatz. Grund ist ein technischer Defekt an einer Trafo-Station der Deutschen Bahn.















St. Georgen - An der Strecke der Schwarzwaldbahn, nahe des Sommerautunnels bei St. Georgen, hat die Fachgruppe Elektroversorgung des Technischen Hilfswerks (THW) Villingen-Schwenningen Station bezogen. Wegen eines Defekts an einer Trafo-Station der Deutschen Bahn, muss die Stromversorgung für die Technik im Tunnel auf diesem Weg hergestellt werden.

Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage berichtet, besteht der Defekt an der Trafo-Station seit Donnerstag. Seitdem ist auch das THW im Einsatz, da die Technik im Tunnel infolge des Defekts nicht mehr mit Strom versorgt werden konnte.

Bahn beauftragt THW Villingen-Schwenningen

"Da dieser Ausfall einen Weiterbetrieb der Strecke unmöglich machte, wurde unsere Fachgruppe Elektroversorgung durch die Deutsche Bahn damit beauftragt", die Stromversorgung sicherzustellen, teilt das THW mit. Aktuell sei man dazu mit mehreren Helfern rund um die Uhr im Vier-Schicht-System im Einsatz.

Normalbetrieb vermutlich in kommender Woche

Nach Angaben der Bahn-Sprecherin arbeitet man parallel an der Behebung des Defekts an der Trafo-Station. Wann genau der Betrieb wieder normal laufen könne, sei noch nicht ganz klar. "Vermutlich nächste Woche", meint die Sprecherin am Freitagabend.