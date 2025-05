Cafébar in Dornstetten Das "Wohnzimmer" ist wieder da - bewährtes Konzept und frischer Wind

Im Herbst letzten Jahres wurde das Wohnzimmer in Dornstetten geschlossen. Nun gibt es einen neuen Besitzer für die Cafébar und dieser glaubt fest an das bisherige Konzept. Bringt aber auch frischen Wind in die Räume.