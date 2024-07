Einsatz am Rottweiler Bahnhof: Männer streiten sich wegen Handy

Einsatz am Rottweiler Bahnhof

1 Die Polizei wurde durch Passanten auf die Männer aufmerksam. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, ist es im Bereich des Rottweiler Busbahnhofs auf der Nägelesgrabenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.









Nachdem zeugen eine Streife auf die Schlägerei aufmerksam machten, eilten diese zum Busbahnhof und trafen die beiden streitenden Männer im Alter von 30 und 35 Jahren an. Nach derzeitigen Stand trafen sich die Beiden zuvor am Busbahnhof und machten miteinander Scherze über das Handy des 35-Jährigen. Dabei hielten es beide Männer immer wieder mal in den Händen.