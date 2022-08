1 Mit einem Großaufgebot suchten Rettungskräfte am Freitagmorgen am Gifiz-See nach einem 24-jährigen Mann, der in den Morgenstunden schwimmen gehen wollte. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Foto: Moritz Moser/Einsatz-Report24

Offenburg - Ein 24-Jähriger ist am Freitagmorgen im Offenburger Gifizsee offenbar ertrunken. Mit einem Großaufgebot suchten Rettungskräfte nach dem jungen Mann, der in den Morgenstunden im See schwimmen wollte. Zusammen mit einem Begleiter hielt er sich bereits in der Nacht auf der Halbinsel am Gifiz auf. Dabei war er mehrmals baden und kam anschließend wieder an Land. Eine Zeugin bemerkte gegen 8.30 Uhr den rufenden Begleiter, der das Wasser und den Uferbereich nach seinem vermissten Freund absuchte. Die Frau alarmierte umgehend über Notruf die Rettungskräfte.

Taucher, Boote und Hubschrauber sind im Einsatz

Ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber, Beamte des Polizeireviers Offenburg und der Wasserschutzpolizei, das DLRG, der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit Booten und Tauchern zwischenzeitlich auf der Suche nach dem Vermissten. "Nach mehreren Stunden konnte der junge Mann durch Taucher leblos aus dem Gifiz-See geborgen werden", informierte die Polizei schließlich zur Mittagszeit. Zu Klärung der Hintergründe, die zu dem Badeunfall führten, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.