Einsatz am Offenburger Bahnhof

1 Mit einem größeren Aufgebot fahndete die Polizei am Donnerstagnachmittag in Offenburg nach einem Mann. Der Schwarzfahrer soll einen Beamten auf der Flucht mit Pfefferspray verletzt haben und wurde später gefasst. Foto: Moritz Moser/Einsatz-Report 24

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist am Donnerstagmittag am Offenburger Bahnhof gekommen. Offenbar hat ein Mann einen Beamten der Bundespolizei mit Pfefferspray verletzt.















Offenburg - Ein über die Gleise flüchtender Mann hat am Donnerstag rund um den Offenburger Bahnhof einen Polizeieinsatz ausgelöst. In dessen Folge wurden um die Mittagszeit für einige Minuten auch die Bahngleise gesperrt, teilt die Polizei mit. Ausgangspunkt war die Meldung über zwei Schwarzfahrer, die in Offenburg den Zug verlassen mussten. Einer der beiden – ein 18-jähriger Mann – ergriff beim Anblick der hinzugerufenen Polizei die Flucht und attackierte noch einen Beamten mit Pfefferspray.

Angreifer gelingt die Flucht

Die 20-jährige Begleiterin des jungen Mannes ließ sich widerstandslos festnehmen, führte allerdings unter anderem einen Elektroschocker mit sich. Auch bei der späteren Festnahme des Mannes in einem Geschäft in der Hauptstraße fand die Polizei eine Schreckschusswaffe sowie ein Messer bei sich. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Offenburg.