Einsatz am Grünloch: Jugendliche bricht auf Eisfläche in Allmannsweier ein

Es besteht Lebensgefahr

„Zum Glück ist alles gut ausgegangen“, so Leppert, warnt in diesem Zuge aber eindringlich vor unüberlegtem Handeln im Winter: „Leider wird häufig unterschätzt, dass die Eisdecke noch nicht dick genug und nicht tragfähig ist.“ Im Falle des Grünlochs gelte zu beachten, dass dort eine Wasserlüftungsanlage installiert ist und damit der See stets in Bewegung sei. Leppert warnt: „Es besteht Lebensgefahr – auch wenige Schritte können reichen, um einzubrechen.“ Bei Notfällen immer sofort die 112 wählen. Der Warnung schließt sich die DLRG Schwanau, die am Dreikönigstag ebenfalls am Grünloch im Einsatz war, an: „Eisflächen sind aktuell nicht sicher.“