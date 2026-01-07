Einsatz am Grünloch: Jugendliche bricht auf Eisfläche in Allmannsweier ein
Vor dem Betreten der Eises wird in Schwanau mit Schildern gewarnt. Foto: Feuerwehr Schwanau

Die Schwanauer Retter hatten am Dienstag einen Einsatz am Grünloch in Allmannsweier.

„Wir wurden am Dreikönigstag nach Allmannsweier zu einer Eisrettung am Grünloch gerufen“, sagt der Kommandant der Schwanauer Feuerwehr Bernd Leppert am Mittwoch gegenüber unserer Redaktion. Dort ist eine Jugendliche ins eiskalte Wasser eingebrochen. „Dank zweier aufmerksamer Männer, konnte die Person bereits aus dem Wasser gerettet, bevor wir eintrafen“, so Leppert weiter. Einer der Männer sei selbst sogar ein Stück ins Wasser gestiegen, der andere half vom Ufer aus. Die Feuerwehr habe die Jugendliche schnell an den Rettungsdienst übergeben können.

 

Es besteht Lebensgefahr

„Zum Glück ist alles gut ausgegangen“, so Leppert, warnt in diesem Zuge aber eindringlich vor unüberlegtem Handeln im Winter: „Leider wird häufig unterschätzt, dass die Eisdecke noch nicht dick genug und nicht tragfähig ist.“ Im Falle des Grünlochs gelte zu beachten, dass dort eine Wasserlüftungsanlage installiert ist und damit der See stets in Bewegung sei. Leppert warnt: „Es besteht Lebensgefahr – auch wenige Schritte können reichen, um einzubrechen.“ Bei Notfällen immer sofort die 112 wählen. Der Warnung schließt sich die DLRG Schwanau, die am Dreikönigstag ebenfalls am Grünloch im Einsatz war, an: „Eisflächen sind aktuell nicht sicher.“

