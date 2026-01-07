Einsatz am Grünloch: Jugendliche bricht auf Eisfläche in Allmannsweier ein

Die Schwanauer Retter hatten am Dienstag einen Einsatz am Grünloch in Allmannsweier.
„Wir wurden am Dreikönigstag nach Allmannsweier zu einer Eisrettung am Grünloch gerufen“, sagt der Kommandant der Schwanauer Feuerwehr Bernd Leppert am Mittwoch gegenüber unserer Redaktion. Dort ist eine Jugendliche ins eiskalte Wasser eingebrochen. „Dank zweier aufmerksamer Männer, konnte die Person bereits aus dem Wasser gerettet, bevor wir eintrafen“, so Leppert weiter. Einer der Männer sei selbst sogar ein Stück ins Wasser gestiegen, der andere half vom Ufer aus. Die Feuerwehr habe die Jugendliche schnell an den Rettungsdienst übergeben können.