Einsatz am Bahnhof: Feuerwehr muss verrauchte Wohnung belüften

Einsatz am Bahnhof

Die Drehleiter des Haslacher Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Kamera24







Unter dem Stichwort „Gebäudebrand“ wurde die Feuerwehr am Donnerstag um kurz nach 17 Uhr zum Haslacher Bahnhof alarmiert. Wie die Markus Knupfer von der Haslacher Feuerwehr in einer Pressemitteilung berichtet, stellten die Einsatzkräfte vor Ort eine Verrauchung in einer der Wohnungen fest. Löschmaßnahmen mussten sie nicht ergreifen. Sie kümmerten sich nur um ein Belüften der Zimmer. Die Drehleiter war im Einsatz. Die B 33 musste für die Dauer des Einsatzes halbseitig gesperrt werden. Wegen des Feierabendverkehrs kam es zu Stau. Einsatzleiter war der stellvertretende Kommandant Boris Schmid, im Einsatz waren waren die Abteilungen Haslach, Schnellingen und Bollenbach.