Einsamkeit in Rottweil: Keiner muss an Weihnachten alleine sein – Caritas gibt Tipps

Weihnachten ist das Fest der Familie. Gerade an Feiertagen kann sich das Gefühl von Einsamkeit verstärken. Die Caritas gibt einen Überblick im Kreis Rottweil und teilt Tipps.
Langsam sind sie auch im verstecktesten Winkel angekommen – Lichterketten, Weihnachtsbäume und Weihnachtslieder. Sie kündigen die Zeit der Familie an: Weihnachten. Doch was ist, wenn niemand da ist, mit dem man feiern kann? Unsere Redaktion hat sich erkundigt und gibt einen Überblick, wie Menschen das Fest der Liebe nicht alleine verbringen müssen.