Einsamer Mann: Spanier lag wohl 15 Jahre tot in seiner Wohnung

Tragischer Fund in Spanien: Ganze 15 Jahre lang bleibt der Tod eines einsamen Mannes in einem Mehrfamilienhaus mitten in einer Großstadt unbemerkt. Entdeckt wird die Leiche wegen eines Notfalls.
Valencia - In Valencia ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden, der mutmaßlich schon seit rund 15 Jahren tot in seiner Wohnung gelegen hat. Der makabre Fund im Stadtviertel La Fuensanta geschah, nachdem Feuerwehr und Polizei über ein Fenster in die Wohnung im sechsten Stock des Mehrfamilienhauses gelangt waren. Sie hatten dort eine durch heftige Regenfälle ausgelöste Überschwemmung beseitigen wollen, wie die TV-Sender RTVE und Antena 3 sowie weitere Medien unter Berufung auf die Polizei der Stadt im Osten Spaniens berichteten.