Nach dem Dachstuhlbrand vergangene Woche liegt auch ein einsatzreiches Wochenende hinter der Feuerwehr Oberndorf.

Am Freitagabend rückten die Einsatzabteilungen Oberndorf und Aistaig zu einem Brandmelderalarm in ein Seniorenheim aus. Am Sonntag wurde die Abteilung Oberndorf zu einer Aufzugsöffnung und gegen 22.30 Uhr zu einem Kaminbrand in der Langensteige in Altoberndorf alarmiert.

Brandmelderalarm an einer Maschine

Am frühen Montagmorgen wurden die Einsatzabteilungen Oberndorf und Boll zu einem Brandmelderalarm in einen Industriebetrieb alarmiert. Hier kam es an einer Maschine zu einer Rauchentwicklung. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.