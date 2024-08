Einsätze im Zollernalbkreis: So hilft die DRK-Wasserwacht mit KI

So hilft die DRK-Wasserwacht mit KI

1 Pascal Springer zeigt das „Aquaeye“, das Künstliche Intelligenz nutzt. Im Einsatz wird das „schlaue“ Gerät etwas unter der Wasseroberfläche gehalten, dann kann es detektieren. Foto: Dick

Wenn sich Straßen aufgrund von Starkregen in reißende Flüsse verwandeln und Autos mitnehmen wenn Menschen im See untergehen und nicht mehr auftauchen, wenn jemand in der Nähe eines stehenden Gewässers spurlos verschwindet – immer dann ist der blitzschnelle Einsatz der DRK-Wasserwacht im Zollernalbkreis dringend gefragt.