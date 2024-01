Einsätze im Kreis Rottweil: Jahr startet mit Auto-Brand und Unfall

1 Die Silvesterfeierlichkeiten wurden für einige von einem Brand getrübt. (Symbolfoto) Foto: Eich / zodar - stock.adobe.com/Montage: Kieninger

Die Kombination von Partys, Alkohol und Feuerwerk, wie sie traditionell an Silvester vorzufinden ist, lässt vermuten, dass dieser Tag von Mitwirkenden der Feuerwehr besonders gefürchtet ist. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie gefordert die Feuerwehren im Kreis Rottweil tatsächlich gewesen sind.









In Rottweil gab es am letzten Tag des vergangenen Jahres insgesamt vier Einsätze. Zum ersten Einsatz sei es bereits am 31. Dezember um 0.51 gekommen, berichtet Stadtbrandmeister Frank Müller im Gespräch mit unserer Redaktion. Die „First Responder Neufra“, die Menschen bei medizinischen Notfällen erstversorgen, wurden zum Einsatz gerufen.