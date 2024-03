In welchen Fällen der Polizei-Helikopter fliegt – und was das kostet

1 Sie sind vielseitig und kommen für verschiedenste Zwecke zum Einsatz: Das Bild zeigt einen Hubschrauber der Polizei-Hubschrauberstaffel Baden-Württemberg bei einer Übung mit Höhenrettern. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Immer wieder sind Polizeihubschrauber auch im Landkreis Calw im Einsatz – 2024 bisher schon sechs Mal. Meist kommen die hoch technisierten Fluggeräte aus Stuttgart.









Keine Woche ist es her, dass ein Hubschrauber über einem Wohngebiet in Calw-Wimberg kreiste: In der Nacht auf Montag, gegen 2 Uhr, schreckten etliche Anwohner wegen des Lärms aus dem Schlaf auf. Die Polizei hatte einen Hubschrauber geschickt, um nach einer vermissten Person zu suchen.