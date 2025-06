Einsätze im Kinzigtal: So viele Großbrände gab es in den vergangenen zehn Jahren

So viele Großbrände gab es in den vergangenen zehn Jahren

1 Im Jahr 2020 Foto: Kamera 24 Der Brand in Villingen-Schwenningen bestimmt die Schlagzeilen. Auch im Kinzigtal gab es mehrere verheerende Brände.







Sechs zerstörte Gebäude, ein Schaden von mehreren Millionen Euro, vier Leichtverletzte und 35 Menschen, die innerhalb weniger Stunden obdachlos wurden: Nach einem Brand in der Villinger Altstadt sind Experten momentan auf der Suche nach der Ursache für das verheerende Feuer, das in der vergangenen Woche rund 130 Einsatzkräfte mehrere Stunden lang bekämpft haben. Auch im Kinzigtal gab es in den vergangenen zehn Jahren mehrere verheerende Brände, bei denen Häuser zerstört wurden und Schäden in Millionenhöhe entstanden. Ein Mensch starb.