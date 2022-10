1 Seit 50 Jahren ist Ralf Hofmann aktives Mitglied der Feuerwehr, davon 15 Jahre lang in leitender Position. Foto: Heinig

Nach dem 18. November wird Ralf Hofmann, Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Villingen, wieder ein "ganz normaler" Feuerwehrmann sein und 2024, mit 65 Jahren, in die Altersmannschaft wechseln.















VS-Villingen - Wer ihn kennt, weiß, was seine Frau Birgit meint, wenn sie sagt: "Er kann keine fünf Minuten still sitzen". Ralf Hofmann ist ein Wirbelwind und es fällt wahrlich schwer zu glauben, dass er tatsächlich einmal in eine Art Ruhestand treten wird.

Seit 50 Jahren ist er aktives Mitglied der Feuerwehr, davon 15 Jahre lang in leitender Position. Letzteres sei nie sein Ziel gewesen, sagt der gebürtige Villinger und Vater zweier Kinder. "Das ist einfach so gekommen".

Gerne in Villingen geblieben

Auf dem Goldenbühl wuchs er auf, besuchte die Buben- und später die Bickebergschule und lernte den Beruf des Kraftfahrzeugmechanikers. Gerne wäre er zur Berufsfeuerwehr gegangen. Dazu aber hätte er sein geliebtes Villingen verlassen müssen, was für ihn dann doch nicht in Frage kam. Dafür trat er 1972 der Jugendfeuerwehr bei und war nebenbei auch noch vier Jahre beim Jugendrotkreuz und dort ein Jahr lang als Aktiver tätig.

Bei Wieland-Werken

Nachdem er 1986 als Industrie- und Verfahrensmechaniker bei den Metallwerken (heute Wieland-Werke) angeheuert hatte, übernahm er sogleich – man wundert sich nicht – die Führung der Werkfeuerwehr. 2023 wird er dort zum Rentner.

2012 an Spitze Not

Neben seiner Arbeit im Drei-Schicht-Betrieb verfolgte Ralf Hofmann immer sein Engagement bei der Feuerwehr und nahm alle Ausbildungen wahr. Er wurde zum Gruppenführer und 2007 auch zum stellvertretenden Abteilungskommandanten gewählt. 2012 war an der Spitze Not am Mann – Ralf Hofmann sprang ein und ist seither Chef von 113 Aktiven, 21 Jugendlichen, 20 Mann in der Altersmannschaft und 24 Musikern und Musikerinnen im Spielmannszug.

Einsätze fordern heraus

Zu allen hat er einen guten Draht. Die Kameradschaft macht er ohnehin dafür verantwortlich, dass er alles, was er in 50 Jahren Feuerwehrdienst sehen und erleben musste, bisher unbeschadet überstanden hat. Das Hagelunwetter 2006, bei dem er mit seiner Mannschaft drei Tage lang Dächer abdeckte und kaum zum Schlafen kam, die fünf Tage im Ahrtal und der Silvesterbrand des Münsterzentrums 2008 waren körperlich anstrengend, Verkehrsunfälle mit Todesfolge und die zuletzt in kurzer Zeit vier Brandtoten in Villingen und Schwenningen forderten ihn insbesondere psychisch. Auch den Transport eines verstorbenen 300-Kilo-Mannes aus einer Dachwohnung wird er nie vergessen. Hilfreich seien, sagt er, nach jedem schlimmen Einsatz die Gespräche mit seiner Frau, einer Kinderkrankenschwester.

Gute Fitness

Viel Freizeit bleibt nicht, möchte man meinen, zumal man weiß, dass Ralf Hofmann nach dem Motto arbeitet, als Abteilungskommandant immer der Erste und der Letzte am Einsatzort zu sein. Doch der quirlige Mann setzt auch außerhalb von Beruf und Ehrenamt unglaubliche Kräfte frei. So war er schon mehrfach Teilnehmer des Mountainbike-Schwarzwaldmarathons und des Villinger Stadtlaufes. In diesem Sommer schaffte er bei Bullenhitze sieben Runden. Den anstrengenden Einsatz unter Atemschutz in Vollmontur leistet er nach wie vor. Seine Fitness führt er unter anderem darauf zurück, dass er nicht raucht und nur ganz wenig Alkohol trinkt. Letzteres gereichte ihm bei der diesjährigen (Halb)-Fasnet als Gast bei den Blechtrommlern der Glonki-Gilde nicht zum Nachteil. Eher sein Alter: "Das hat riesigen Spaß gemacht, aber dafür bin ich definitiv 40 Jahre zu alt", sagt er und lacht.

Er will viel Urlaub machen

Die Kameradschaft genießt er aber auch dort. Ob es das von ihm mit Freunden acht Jahre lang geführte Fasnetstüble "Schwarzer BH" in der Färberstraße nach Corona wieder geben wird, ist noch unklar. Denn ab 2023 ticken Ralf Hofmanns Uhren etwas anders. Reisen will er und "ganz viel Urlaub machen". Er hat sich sogar schon ein "Spaßauto", ein Cabrio, gekauft.

Nachfolger muss gewählt werden

Bis es soweit ist, muss bei der Jahreshauptversammlung der Villinger Feuerwehrabteilung im November aber erst sein Nachfolger gewählt werden. Und da er auch noch stellvertretender Gesamtkommandant für Villingen-Schwenningen ist und die ihn entlastende Versammlung erst im April, ist es bis zur ersten Stufe seines Ruhestandes noch eine Weile hin.

Jetzt sollen Junge ran

Seinen Dienst in der aktiven Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr will er bis zum Ende durchziehen. Ob er Angst habe, danach in ein tiefes Loch zu fallen? Hofmann verneint die Frage vehement. Er werde es genießen, nicht mehr zu Einsätzen, Brandschutzbegehungen, Gemeinderatssitzungen, Brandwachen und Sonderdiensten gehen, Schulungen zu halten oder Tage der offenen Tür organisieren zu müssen. "Jetzt sollen mal die Jungen ran", sagt er.

Auch an der Spitze

Zugleich macht er klar, dass ihm seine Arbeit immer noch Spaß macht. Denn sie war erfolgreich. Unter seiner Leitung wurde die Villinger Abteilung sowohl mit dem Umbau des Gerätehauses modernisiert als auch mit einem schlagkräftigen Fuhrpark ausgerüstet. Selbst die Zeiten, in denen er mangels eines hauptamtlichen Kommandanten, zweimal kurzfristig auch an der Spitze der VS-Wehr Verantwortung übernehmen musste – und das neben dem Beruf und als Ehrenamtlicher – habe er in guter Erinnerung. "Da habe ich viel gelernt".