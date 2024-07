Sturz auf Hornisgrinde Bergwacht rettet zwei Wanderinnen im Nordschwarzwald

Die Bergwacht Karlsruhe ist am Wochenende zu zwei Einsätzen für gestürzte Wanderinnen im Nordschwarzwald gerufen worden. In beiden Fällen wurden die Opfer anschließend an den Rettungsdienst übergeben.