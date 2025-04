Der Trachtenverein probt für die Komödie „Eins, zwei, drei – männerfrei“. Am Samstag, 26. April, geht es in der Stadthalle turbulent zu.

Seit Januar probt die Theatergruppe des Trachtenvereins im Haus der Vereine.

Andrea Pietzker hat die Komödie „Eins, zwei, drei – männerfrei“ in drei Akten von Heinz Jürgen Köhler ausgesucht. Dafür werden neun Laiendarsteller auf der Bühne stehen. Alle sind schon in den Proben gekonnt in ihrem Element, da sie bereits seit Jahren mitmachen und die Zuschauer stets begeisterten.

Im Mittelpunkt stehen drei ehemalige Schulfreundinnen. Sie treffen sich jährlich zum geheimen Frauenurlaub in einer Jagdhütte im Wald. Lady Plumpudding als Besitzerin will diese aber verkaufen, nachdem sie ihren inzwischen achten Mann aus dem Leben hat scheiden lassen. In der amüsanten und kurzweiligen Komödie sucht der Schmetterlingsforscher Olaf Obendrauf nach der Schwarzen Witwe. Ob er Erfolg hat und die drei Schulfreundinnen ihre Auszeit genießen können, ist am Samstag, 26. April, ab 20 Uhr in der Stadthalle zu erleben. Bewirtet wird ab 18.30 Uhr. Die Stadtmusik sorgt für die musikalische Umrahmung und spielt ab 19 Uhr.

Der Kartenverkauf beginnt am Samstag, 12. April, bei Haushaltswaren Henninger. Der Eintritt kostet acht Euro.