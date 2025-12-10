Einrichtung im Klostergebäude: Bauarbeiten für Kindergarten in Heiligenzell starten

Am ehemaligen Klostergebäude in Heiligenzell entsteht die erste kommunale Kindertagesstätte. Im Januar 2027 sollen die Kinder einziehen.
Für Friesenheims Bürgermeister Erik Weide ist die Kindertagesstätte ein wichtiges Zukunftsprojekt, das „Geschichte und Zukunft zum Ausdruck bringt“. Im ehemaligen Klostergebäude sowie mit einem Neubau im rückwärtigen Bereich wird ein viergruppiger Kindergarten entstehen. Das Projekt steht mit 6,7 Millionen Euro Kosten in der Bilanz. 750 000 Euro steuerte das Land als Fördermittel im Rahmen des Programm „Entwicklung Ländlicher Raum“ bei. Der Kindergarten wird teurer als erwartet. Aber mit der Einrichtung wird Heiligenzell ein Baugebiet beschert, das es ohne den Kindergarten, nicht geben würde.