1 Die Öffnung des DRK-Kleiderladens in Rottweil soll mit neuen Räumlichkeiten in der Stadtmitte einher gehen. Foto: Neß

Mit einem neuen Hygiene-Konzept soll der DRK-Kleiderladen in Rottweil wieder öffnen. Dazu fehlen derzeit aber noch die Räumlichkeiten.

Rottweil - Die Türen des DRK-Kleiderladens in Rottweil sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Und das schon seit Herbst vergangenen Jahres. Normalerweise wurden hier an einem normalen Öffnungstag etwa 30 bis 35 bedürftige Menschen mit Kleidung, Schuhen und Hausrat versorgt. Bis der Kleiderladen wieder öffnen wird, könnte es allerdings noch eine ganze Weile dauern. "Wir wollen ein anderes Konzept fahren als bisher", erklärt Dieter Gaus vom DRK Kreisverband Rottweil. Die Öffnung des Kleiderladens in Rottweil soll nämlich mit neuen Räumlichkeiten in der Stadtmitte einher gehen, die derzeit vom Verband noch dringend gesucht werden. "Wir sind im Gespräch mit dem Stadtmarketing", erklärt Gaus. Etwas passendes gefunden habe man bisher allerdings noch nicht.

Mit den neuen Räumen soll ein nachhaltigeres und langfristiges Konzept entwickelt werden, mit dem der Laden in der Corona-Pandemie dauerhaft geöffnet bleiben kann. Die bisherigen Räumlichkeiten in der Krankenhausstraße könnten das nicht gewährleisten. Die dortige Verkaufsfläche sei zu klein und habe eher den Charakter eines Wohnraums. Es sei schwierig dort den Mindestabstand einzuhalten, ein separater Zu- und Abgang sei ebenfalls nicht möglich.

"Natürlich haben wir das Bestreben, die Einrichtungen so schnell wie möglich wieder aufzumachen", betont Gaus. Denn auch die Fundgrube in Schramberg, die vom Kreisverband betrieben wird, ist aktuell noch geschlossen. Doch Gaus macht klar: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei." Mache man die Einrichtungen zu früh auf, könnte essein, dass die Einrichtungen kurze Zeit später wieder schließen müssen. "Ich habe auch eine gesellschaftliche Verantwortung", erklärt Gaus. Er wolle kein Risiko eingehen und für Eventualitäten gerüstet sein. "Man muss die Corona-Pandemie in die Planung mit einbeziehen."

Im Gegensatz zum Kleiderladen war die Rottweiler Tafel während der Pandemie fast durchgängig geöffnet. Die Räume der Tafel seien im Gegensatz zu denen des Kleiderladens größer, der Mindestabstand könne hier besser eingehalten werden. Für eine kurze Zeit hätte man die Lebensmittel allerdings als "Kehrpaket" nach Außen ausgeben müssen. Das Gefühl, normal einkaufen gehen zu können, entstehe dabei allerdings nicht. Deshalb wolle man den Bedürftigen die Kleider auch nicht auf anderem Wege zukommen lassen. Kleiderspenden müssten zudem für sieben Tage in einem Raum zwischengelagert werden. Dazu meint Gaus: "Den Platz haben wir einfach nicht."

Reaktionen von bedürftigen Menschen auf die Schließung habe es keine gegeben, erklärt Gaus. Dafür seien überraschend viele Kleiderspenden in den vergangenen Monaten eingegangen. Das DRK habe die Spender deshalb auf die Kleidercontainer verweisen müssen. ­ Nichtsdestotrotz: Ein kleiner Bestand sei nach wie vor vorhanden und wer sich in einer Notlage befindet und dringend Kleider benötigt, könne sich beim Roten Kreuz unter 0741/47 92 30 direkt melden.