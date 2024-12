1 US-Hochschulen fürchten, dass Trump als erneuter Präsident wieder einen Einreise-Stopp für Menschen aus muslimisch geprägten Ländern verhängen könnte. (Archivbild) Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa

Die Hochschulen in den USA gehen bald in die Winterpause. Einige fürchten böse Überraschungen für ihre Studierenden aus dem Ausland zum Semesterstart.









New York - US-Hochschulen legen einem Bericht der "New York Times" zufolge ausländischen Studierenden nahe, von ihrer Winterpause besser vor Donald Trumps Amtsantritt in die USA zurückzukehren. Trump wird am 20. Januar als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.