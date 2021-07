1 Die Insel Santorin ist eines von vielen bekannten griechischen Urlaubszielen. Foto: imago images/Westend61/Michael Runkel via www.imago-images.de

Egal ob Kreta, Santorin oder Athen – Griechenland hat viele beliebte Reiseziele zu bieten. In Zeiten von Corona muss man jedoch bei der Ein- und Ausreise ein paar Dinge beachten. Wir bieten einen Überblick.

Stuttgart - Griechenland gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Egal ob ein Städtetrip nach Athen oder entspannte Tage am Strand von Korfu – das Land hat für Urlauber viel zu bieten. Allerdings ist auch dort die Corona-Pandemie nicht vorbei: Ab dem 18. Juli gilt Griechenland aufgrund der steigenden Infektionszahlen als Risikogebiet. Für den Urlaub muss man in dem Mittelmeer-Land also einige Dinge beachten. Wir haben zusammengestellt, was Sie für Ihre Reise wissen müssen.

Diese Regeln gelten für die Einreise

Wer den Urlaub in Griechenland verbringen möchte, muss sich dafür bis spätestens 24 Stunden vor der Abreise online anmelden. Dafür gibt es ein spezielles Formular, das sogenannte „Passenger Locator Form“. Pro Haushalt muss dieses Dokument online nur einmal ausgefüllt werden, allerdings müssen alle Erwachsene und Kinder darin aufgeführt werden. Ist die Anmeldung abgeschlossen, erhalten die Urlauber spätestens am Tag der Einreise per E-Mail einen QR-Code. Diesen muss man bei der Einreise vorzeigen. Für Urlauber ohne QR-Code ist eine Geldstrafe von 500 Euro vorgesehen.

Zusätzlich zu der Online-Anmeldung müssen Sie bei der Einreise in Griechenland nachweisen, dass Sie geimpft, genesen oder getestet sind. Als getestet gilt, wer das negative Ergebnis eines PCR-Tests vorweisen kann, der maximal 72 Stunden vor der Einreise durchgeführt wurde. Außerdem werden auch Antigen-Schnelltests akzeptiert, diese dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Das Testergebnis kann digital oder in schriftlicher Form vorgezeigt werden. Kinder unter 12 Jahren müssen sich für die Einreise nicht testen lassen.

Das müssen Geimpfte und Genesene beachten

Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht vor der Einreise ausgenommen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die zweite Dosis mindestens 14 Tage zurückliegt und die das mit dem gelben Impfausweis oder in digitaler Form nachweisen können. Genesene benötigen für die Einreise eine Genesenenbescheinigung in digitaler oder schriftlicher Form. Diese muss von einem zertifizierten Labor oder einer Behörde stammen. Die Bescheinigung ist für 180 Tage gültig und darf frühestens 30 Tage nach dem positiven Test ausgestellt werden.

Generell gibt es für europäische Urlauber bei der Einreise nach Griechenland keine Quarantänepflicht. Allerdings kann es vorkommen, dass man unabhängig von den verschiedenen Nachweisen an der Grenze noch einen Schnelltest durchführen muss. Ist dieser positiv, wird eine bis zu zehn Tage lange Quarantäne für den Urlauber verhängt. Weitere Informationen zur Reise nach Griechenland stellt das Auswärtige Amt zur Verfügung.

Diese Regeln gibt es aktuell in Griechenland

Generell gilt in Griechenland derzeit eine Maskenpflicht für alle Personen, die älter als vier Jahre sind. In allen öffentlichen geschlossenen Räumen muss deshalb ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gilt auch für öffentliche Verkehrsmittel, Supermärkte und Geschäfte sowie auf Wochenmärkten. Außerdem müssen Urlauber und Einheimische auch an belebten Plätzen im Freien die Maske aufhaben. Weiterhin sind die Abstandsregeln überall zu beachten.

Die Unterkünfte für Reisende dürfen in Griechenland mittlerweile wieder öffnen, genauso wie andere öffentliche Einrichtungen. Dazu gehören unter anderem Museen und Geschäfte. Dort können allerdings Kapazitätsbeschränkungen gelten. In griechischen Restaurants bleibt der Innenbereich momentan noch geschlossen.

Wichtige Informationen für Schiff- und Flugreisen

Wer während seines Urlaubs eine der griechischen Inseln per Flugzeug oder Fähre besuchen möchte, braucht dafür den bei der Einreise verwendeten Nachweis für Impfung, Genesung oder den negativen Corona-Test. Fährt man mit dem Schiff auf eine der Inseln oder zurück zum Festland, muss außerdem ein Gesundheitsformular ausgefüllt werden.

Für Reisende, die in ihrem Urlaub sicher unterwegs sein möchten, ist auch die Einteilung des Landes in Risikozonen relevant. Die griechische Regierung stuft die verschiedenen Bezirke je nach dem Infektionsgeschehen in mehr und weniger belastete Gebiete ein. Ausführliche Informationen, die für einen Urlaub in Griechenland wichtig sind gibt es auf VisitGreece, Destination Greece und in der App Visit Greece.

Das muss man für die Rückreise nach Deutschland wissen

Da Griechenland ab dem 18. Juli als Risikogebiet eingestuft ist, muss man sich ab diesem Zeitpunkt über die Einreiseanmeldung vor der Rückkehr nach Deutschland online registrieren. Diese Anmeldung sollte man dann bei der Rückreise parat haben. Für Personen, die sich nicht online registrieren können, gibt es auch eine Ersatzmitteilung zum Ausdrucken und Ausfüllen. Heimkehrende Urlauber müssen außerdem nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind – egal ob sie über den Luft- oder den Landweg nach Deutschland kommen.

Als getestet gilt hier, wer ein negatives PCR-Testergebnis hat. Der Abstrich des Tests darf zum Zeitpunkt der Rückreise nicht länger als 72 Stunden zurückliegen. Antigenschnelltests, die nicht älter als 48 Stunden sind, werden ebenfalls akzeptiert. Geimpfte können ihren Status mit dem gelben Impfpass oder der digitalen Version nachweisen. Die Zweitimpfung muss dafür mindestens 14 Tage zurückliegen. Genesene benötigen ein positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist. Kehrt man per Flugzeug aus Griechenland heim, muss man einen dieser drei Nachweise bereits vor dem Abflug erbringen. Urlauber, die auf anderem Weg wieder nach Deutschland kommen, müssen den Beleg innerhalb von 48 Stunden über das Einreiseportal übermitteln.

Muss man in Deutschland in Quarantäne?

Egal ob getestet, geimpft oder genesen – grundsätzlich gilt für Reisende, die aus einem Risikogebiet wie Griechenland kommen, eine Quarantänepflicht. Diese ist jedoch aufgehoben, sobald man über das Einreiseportal einen der drei Nachweise übermittelt hat. Weitere Informationen zur Rückreise nach Deutschland finden Sie auch auf der entsprechenden Seite des Auswärtigen Amts.