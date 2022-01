1 Wird Novak Djokovic an den Australian Open teilnehmen? Foto: AFP/DAVID GRAY

Kann Novak Djokovic tatsächlich nach Australien einreisen und am Grand-Slam-Turnier in Melbourne teilnehmen? Das ist der Stand der Dinge.















Melbourne - Die Entscheidung, ob Novak Djokovic in der nächsten Woche tatsächlich an den Australian Open teilnehmen darf, zieht sich weiter hin. Nach Informationen der australischen Zeitung „The Age“ wird Einwanderungsminister Alex Hawke nicht mehr am Montag darüber entscheiden, ob er von seinem persönlichen Recht Gebrauch macht, das Visum des serbischen Tennisstars doch wieder aufzuheben. Allerdings kann Hawke dies in den nächsten Tagen noch tun.

Auf das persönliche Entscheidungsrecht wies ein Sprecher von Hawke am Montag ausdrücklich hin. Er wurde mit den Worten zitiert, der Minister befasse sich mit der Sache, es handele sich dabei um ein andauerndes Prozedere.

Erst einmal darf sich Djokovic in Melbourne aber frei bewegen, nachdem ein Gericht am Montag seinem Einspruch gegen die Verweigerung seiner Einreise nach Australien stattgegeben hatte. Der 34 Jahre alte Serbe durfte daraufhin das Abschiebe-Hotel verlassen, in dem er sich die vergangenen Tage aufgehalten hatte. Aktuell halte er sich im Büro seiner Anwälte auf, hatte sein Bruder Djordje Djokovic im serbischen Fernsehen gesagt.