Einreise in Schengen-Raum: EU stoppt Mehrfachvisa für Russen – neue Einreise nur noch mit Einzelantrag

Russische Staatsbürger müssen für jede Einreise in die EU künftig ein neues Visum beantragen. Damit reagiert die EU auf zunehmende Bedrohungen durch Russlands hybride Kriegsführung.
Die Europäische Union wird künftig keine Visa mehr mit der Möglichkeit für mehrere Einreisen in den Schengenraum für Russinnen und Russen ausstellen. „Das bedeutet, dass russische Staatsangehörige jedes Mal, wenn sie in die EU reisen möchten, ein neues Visum beantragen müssen“, erklärte die EU-Kommission am Freitag. So werde eine „genaue und regelmäßige Überprüfung der Antragsteller ermöglicht“, um „potenzielle Sicherheitsrisiken zu minimieren“.